كشفت وسائل إعلام مصرية، (الاثنين)، عن بدء تجربة عقار مصري خالص ضد فايروس كورونا المستجد قريبا.

ونقلت فضائية «صدى البلد» المصرية، عن رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين الدكتور محيي حافظ، قوله، «إن أحد الأدوية المصرية له مفعول السحر ضد كورونا وتتم التجارب عليه في الجامعات المصرية وبدأت وزارة الصحة أخيراً إضافته لبروتوكول العلاج الخاص بها».

ونوه رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، بأن سعر هذا الدواء لا يتخطى 15 جنيها.

كما أشار حافظ إلى أن «لقاحا مصريا خالصا يتم تطويره بمصنع 6 أكتوبر بعد أن وضع علماء مصريون في المركز القومي للبحوث بذرته الأولى».

وأكد رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين المصريين، أن العلماء المصريين يعملون على اللقاح منذ 4 أشهر حتى الآن.



وأضاف أنه ستتم «تجربته على 500 شخص من الأصحاء ومن المقرر أن تظهر نتائجه منتصف سبتمبر القادم».