أكدت منظمة الصحة العالمية، (الاثنين)، أن حظر السفر الدولي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، وعلى الدول فعل المزيد للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل حدودها، واصفة الجائحة بأنها أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها المنظمة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحافية عبر الإنترنت من جنيف، إن العالم لن يستطيع التغلب على جائحة «كوفيد-19» إلا بالحرص على اتباع الإجراءات الصحية من وضع الكمامات إلى الابتعاد عن الزحام.

وتابع: «أينما طُبقت هذه المعايير تتراجع حالات الإصابة في حين ترتفع في الأماكن التي لا تُطبق فيها». وأشاد بكندا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية لتمكنها من السيطرة على التفشي.

ووصف غيبريسوس الجائحة التي أصابت أكثر من 16 مليون شخص على مستوى العالم بأنها أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية واجهتها المنظمة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، إن من المستحيل أن تبقي الدول حدودها مغلقة في المستقبل المنظور.

وأضاف: «سيكون من شبه المستحيل للدول المنفردة إبقاء حدودها مغلقة في المستقبل المنظور. يجب أن تعود الاقتصادات للعمل وعلى الناس استئناف أعمالهم ويجب استئناف التجارة».