استيقظ أهالي منطقة ماركا في عمّان الشرقية بالأردن، فجر (الاثنين) على جريمة بشعة، حين أقدم طفل على قتل والدته بسكين، متجرداً من مشاعر الإنسانية.

وتعود تفاصيل الواقعة التي كشفها مدير الطب الشرعي في العاصمة الأردنية عمّان الدكتور عدنان عباس بحسب صحيفة «الغد»، إلى أن الطفل «14 عاما» طعن والدته البالغة من العمر 40 عاما بـ30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

وأضاف عباس أن الإبن قتل والدته وهي نائمة في فراشها، مؤكدا أنه قام بفحص الحدث عقليا وتبين أنه لا يعاني من أي أمراض أو إعاقات.

وبين أنه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة.