أنقذ فريق إطفاء في شمال ألمانيا بومة صغيرة كانت عالقة في قاع بئر عمقها 40 مترا بعد عملية استغرقت ساعات وضخ الأكسجين فيها إلى الأعماق قبل أن يتمكن منقذ من إنقاذ الطائر.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن السلطات قولها إن أحد الأشخاص اتصل برجال الإطفاء في بلدة باد سيغيبرغ، السبت، بعد سماع أصوات طائر حبيس داخل البئر في قلعة كانت أقيمت في المنطقة في القرن الثاني عشر.

وقبل إنزال رجل إطفاء 40 مترا بالبئر، اكتشف المنقذون أن مستويات الأكسجين في القاع ضعيفة للغاية، فضخوا هواء متجددا إلى أسفل باستخدام أنابيب طويلة أوصلوها بعبوة أكسجين كإجراء احترازي قبل أن ينزل الرجل مرتديا قناع الأكسجين الخاص به، وينقذ الطائر.

واستمرت عملية الإنقاذ كاملة 3 ساعات ونصف وتضمنت 20 شخصا.