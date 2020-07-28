قال مسؤولون أمريكيون وآخرون في شركة «مودرنا»، (الاثنين)، إن اللقاح الذي طورته الشركة الأمريكية لمكافحة مرض كوفيد-19 يمكن أن يصبح جاهزا للاستخدام على نطاق واسع بحلول نهاية العام.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة صناعة الأدوية أن بدء تجربة اللقاح، التي تضم 30 ألفا أثبتت أنه آمن وفعال وهو ما يمثل آخر عقبة قبل حصول اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية.



وتعتبر هذه التجربة أول دراسة من نوعها في مرحلة متأخرة في إطار برنامج إدارة ترمب للإسراع بوضع تدابير ضد فايروس كورونا المستجد، ما يزيد من الأمل في أن يسهم لقاح فعال في القضاء على الوباء، وارتفع سهم شركة «مودرنا» بنسبة 7.5 بالمئة.

وبحسب موقع «سكاي نيوز»، حصلت شركة مودرنا التي لم تنتج لقاحا من قبل في سوق الدواء، على نحو مليار دولار من الحكومة الامريكية التي تسهم في تمويل العديد من اللقاحات المرشحة وذلك ضمن برنامجها «أوبيريشن واربسبيد».

ويخضع أكثر من 150 لقاحا مرشحا لمواجهة فايروس كورونا حاليا لمراحل مختلفة من التطوير، ومن بينها نحو 24 لقاحا تخضع لتجارب على البشر حاليا.

وتجري شركتا «فايزر» و«جونسون آند جونسون» تجارب سريرية متقدمة هذا الشهر للقاحاتها المرشحة لمواجهة كورونا، وذكرت شركة «أسترازينيكا» البريطانية لصناعة الأدوية أنها ستبدأ تجارب أميركية على نطاق واسع هذا الصيف على لقاحها، الذي يخضع للتطوير بالتعاون مع باحثين من جامعة أكسفورد.

وتعمل شركات صنع الدواء على زيادة الإنتاج في وقت تجرى فيه التجارب للاستجابة في أقرب وقت ممكن لمواجهة الفايروس، الذي لا يزال ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.