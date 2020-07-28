قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة (الإثنين) سجن «فتيات التيك توك» حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لمدة سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، بسبب اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور، وذلك بعدما رصدت النيابة فيديوهات فاضحة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق صحف مصرية حضر المتهمون وسط حراسة مشددة وأودعوا قفص الاتهام، مرتدين ملابس السجن الاحتياطي والكمامات.وواجهت المتهمتان المعروفتان إعلامياً بـ«هرم مصر الرابع وبطل مصر» و3 أخريات، 9 اتهامات، بينها: «الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، واشتراكهم مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققوه من مشاهدة، علاوة على نشر فيديوهات تحرض الفتيات على الفسق لزيادة نسبة المتابعين، والتحريض على الفسق، والهروب من العدالة، ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهم وحساباتهم».