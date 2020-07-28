أحداث متسارعة شهدتها قضية «غسل الأموال» التي طالت مشاهير «السوشال ميديا» في الكويت، عقب انتقال مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي (الإثنين) إلى مقر شركة «بوتيكات»، التي اتُّهم مؤسسها بقضايا «غسل الأموال»، ما أدى لحصر ممتلكاتها والحجز عليها، عبر فرقة أمنية كبيرة برفقة مسؤول النيابة. وفي سياق متصل، ظهر عدد من مشاهير «السوشال ميديا» ليعلنوا انسحابهم من «بوتيكات»، التي تدير إعلانات وصفت بالمشبوهة، إذ كان عنوانها الأبرز «سولد أوت»، التي تستغلها الشركة لتبرير الإيرادات التي تصب في حساباتها والتحويلات المالية الضخمة للمشاهير، التي كشفت مصادر مطلعة أنها تضم 25 مشهور تواصل سعودياً.