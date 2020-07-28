يرقد استشاري مكافحة العدوى الدكتور نزار باهبري في أحد مستشفيات جدة بعد إصابته بفايروس كورونا. وكان باهبري واجه جائحة (كوفيد-19) منذ انطلاقها قبل 5 أشهر بالتوعية الطبية، كما سجل حضورا قويا خطوة بخطوة لإبداء نصائحه على مختلف الوسائل الإعلامية، عوضا عن إشرافه على علاج المصابين بالفايروس المستجد. ورغم تأكيد باهبري لـ«عكاظ» أنه بصحة جيدة، إلا أن درجة حرارة جسمه لم تنخفض منذ 5 أيام، ما اضطره إلى التنويم ومتابعة العلاج داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه عالج أكثر من 513 مصابا بكورونا دون أن يلتقط الفايروس، غير أن عدواه انتقلت إليه في النهاية.