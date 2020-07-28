شهد تطبيق «بوتيكات» انسحابا جماعيا من مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات أمس (الإثنين)، وفق ما كشفت عنه حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت جملة «إنهاء العلاقة مع شركة بوتيكات» قاسماً مشتركاً بين عموم مشاهير التواصل الاجتماعي في الإمارات الذين حجزوا لهم مكاناً خاصاً في «بوتيكات»، وجاءت هذه الانسحابات إثر الكشف عن تورّط القائمين على التطبيق وعدد كبير من مشاهير التواصل الاجتماعي بقضية «غسيل الأموال»، بعد إعلان النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 12 متهماً من مشاهير «السوشال ميديا» مع منعهم من السفر، وفق ما أعلنته وسائل إعلام كويتية، بادرت إلى نشر قائمة عدد من مشاهير «السوشال ميديا» في الكويت، وردت أسماؤهم في القضية، ليشغل ذلك بال الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع القضية بتغريدات مختلفة، نقلا عن صحيفة (البيان) الإماراتية.

وطالب المحامي الإماراتي علي مصبح، بضرورة التحرّي عن نزاهة وحقيقة الشركات أو الجهات التي يتعاقد معها مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان لمنتجاتها عبر حساباتهم على منصات التواصل باختلاف أنواعها، واستشارة الجهات الأمنية المختصة حول مصدر دخل تلك الشركات والجهات، وعدم استلام أي تحويلات مالية منها إلا بعد اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة، خشية تورطهم في جرائم إذا كان نشاطها مشبوهاً، مشدداً على أن الكسب المالي غير المشروع جريمة أمن دولة تصل عقوبتها للمؤبد.