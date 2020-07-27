ضمن خطتها لتقليل مستوى السمنة بين سكانها، حظرت الحكومة البريطانية اعتباراً من (الإثنين) عروض «اشترِ واحدة وخذ الثانية مجاناً» على الوجبات السريعة، كما منعت الإعلان عن هذه النوعية من الأطعمة على التلفزيون والإنترنت قبل التاسعة مساءً، لوقف ما وصفته بـ«القنبلة الزمنية للبدانة». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي قل وزنه منذ إصابته بفايروس كورونا، لعلاج البدناء باعتبارهم أكثر عرضة لخطر الوفاة أو المرض الشديد بـ«كوفيد-19». يذكر أن إحصاءات هيئة الصحة في إنجلترا تؤكد أن أكثر من 60% من البالغين في بريطانيا يعانون من الوزن الزائد.