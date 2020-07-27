لم تظهر المطربة المصرية نجاة الصغيرة المعتزلة منذ 18 عاماً، عام 2002، صباح (الإثنين)، بسبب عمل فني جديد أثار شجونها، بل لتصدع العمارة التي تسكنها في حي الزمالك بالقاهرة نتيجة هبوط أرضي مفاجئ، أدى بالسلطات المصرية إلى توجيه تحذيرات للسكان بإخلاء العقار حفاظا على أرواحهم. ورصدت العدسات الأخت غير الشقيقة للراحلة سعاد حسني، أثناء جلوسها أمام العمارة، فيما رفضت الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو الإفصاح صراحة عن هويتها. ووفق صحف مصرية، قررت نجاة صاحبة الـ82 عاماً، إخفاء وجهها قبل نحو 4 سنوات، حتى لا تعرفها الجماهير، بعدما تغير شكلها بسبب التقدم في العمر.