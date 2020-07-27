حذر جراح القلب عمرو عبدالمنعم من مخاطر لعبة «ببجي» على الأطفال والمراهقين، مؤكدا أنها تحمل أبعادا نفسية خطيرة ما يؤدي للإصابة بالعزلة والعدوانية، وتكرس لغة الضرب والقتل والعنف. وتابع في حديثه للتلفزيون المصري مساء (الأحد): «نحن ندمر أولادنا ونغض الطرف عن ذلك». ووفق صحف مصرية، قال أستاذ جراحة القلب والصدر: «نستقبل حالات في المستشفيات مصابة بجروح خطيرة نتيجة انتقام الأصدقاء من بعضهم بسبب هذه اللعبة». يذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، نشر أخيرا عبر صفحته على «فيسبوك» تحذيرا من اللعبة، بعد التحديث الذي يجبر اللاعب على الركوع لصنم للحصول على امتيازات.