أطلق مجهولون النار على الصحفي ستيفانوس خيوس، الذي يعمل لصالح صحيفة «ماكيليو»، وتم نقله إلى المستشفى، وهو مصاب بجروح في الرقبة والصدر. بحسب موقع «سبوتنيك».

وقالت الصحيفة، إن الهجوم وقع في منطقة «فريليسيا» شمال أثينا حوالى الساعة 2:00 صباحاً، حيث انتظر شخصان مجهولان يرتديان أقنعة خارج منزله، وبدؤوا إطلاق النار عليه من خلال نافذة السيارة عندما اقترب.

وأوضحت الصحيفة أنهم فروا فور الهجوم مباشرة، ونقل الصحفي إلى المستشفى بعد إصابته برصاصتين، وأكد الأطباء أن حالته الآن تحت «السيطرة».

واتهم خيوس مراراً بالتشهير ونشر الأخبار الكاذبة وتهديد السياسيين. إذ ألقي القبض على خيوس في عام 2018 لنشره الدعوة إلى إطلاق النار على الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، لاتفاقهم حول الاسم الدستوري لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.

وأدانت نقابة للصحفيين في اليونان واتحاد الصحف اليومية في أثينا مراراً وتكراراً خيوس لانتهاكه المعايير الأخلاقية. وتعتبر صحيفة «ماكيليو» مثيرة للجدل، وعادة ما يتم اتهامها بنشر الأخبار الكاذبة.