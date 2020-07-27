تؤدي لحدوث مشكلات بالكلى والكبد والقولونتنمي الشعور بالاكتئاب والتوتر العصبيتزيد معدلاتالإصابة بالسكري والسرطانتتسبب في خسارة الكتلة العضلية للجسملخسارة الوزن دون بذل مجهود، يلجأ البعض لأدوية التخسيس اعتقادا بفعاليتها، دون أن يدركوا خطورتها. وفي مداخلة هاتفية مع فضائية «البلد» (السبت)، حذر أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي من أضرار لا يمكن تجاهلها لهذه الأدوية، رغم أنها قد تساهم في تقليل الشعور بالجوع، إذ تسبب تنامي الشعور بالاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية، وتساهم في رفع مستوى ضغط الدم، ما يزيد معدل الإصابة بالسكري والسرطان وأمراض القلب، وتؤدي لحدوث مشكلات في الكلى والكبد، كما تؤذي الجهاز الهضمي، والقولون، ناهيك عن تأثيرها على معدل حرق الدهون وتسببها في خسارة الكتلة العضلية، وأخيرا زيادة الوزن بشكل أكبر بمجرد توقف استخدامها.ترفع الضغطوتزيد مخاطر أمراض القلب