بذخ جنوني، طائرات خاصة، مركبات فارهة، ولعب بالأموال، محاولين من خلال ما يبثونه عبر البرنامج ذي الأيقونة الصفراء الحاملة لـ«الشبح» غسل الأموال، وتبييض مصادرها القذرة، مستغلين شهرتهم، والإنفاق الجنوني للأموال وعقود الإعلانات.

وبحسب ما تم تداوله وكعادتها في كل سيئة ومسلك قذر، يبرز اسم قطر وعلاقتها بهؤلاء المشاهير، بعد أن ارتبط عدد منهم بعلاقة وثيقة مع الإمارة الصغيرة جداً، عكستها زياراتهم المتعددة للدوحة، وارتباط بعض «المشاهير» بشخصيات بارزة هناك.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، التحفُّظ على أموال مشاهير التواصل الاجتماعي الـ10، إضافة إلى منعهم من السفر خارج الكويت.

وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه وفور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي الكويتي تجميد الأرصدة فوراً، فيما عممت وزارة الداخلية الكويتية أسماءهم فوراً على المنافذ البرية والمطار لعدم مغادرتهم الكويت.

ويتوقع أن يكون القرار التالي هو «الضبط والإحضار بحق المتهمين»، وأن أسماء جديدة في الأيام المقبلة ربما تلحق بالقائمة الأولى، حيث يجري جمع المعلومات والتحريات حول أعمال هؤلاء المشتبه بهم وأنشطتهم وثرواتهم، كما يتم رصد أي تحركات مشبوهة لهم، وسيحال إلى جهات التحقيق كلّ من يثبت عليه هذا العمل الإجرامي لينال عقابه وفق القانون.

وأوضحت الصحيفة أن مصادرها أكدت أنه في حال إدانة المشاهير فسيدفعون ضعف هذه المبالغ، مشيرة إلى أن الحركة المالية لإحدى الشركات التي تدور حولها الشبهات، بلغت 100 مليون دينار في أقل من سنة، وأن التحويلات والفواتير لا تتطابق مع نشاط الشركة.

وكان المحامي الكويتي فهد الحداد قال لـ«عكاظ» إن بعض مشاهير «السوشال ميديا» واجهة رئيسية لجرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أنه في السابق كانت العقارات هي الواجهة لتلك الجرائم.

وأوضح الحداد أن آلية عمل غسل الأموال تغيرت في وقتنا الحاضر، وأصبح بعض «المشاهير» هم من يقوم بهذه العملية عبر إعلانات وهمية تمول الشبكة الرئيسية، «بعضهم يعتبرون وسيلة لنقل الأموال ليس بالكويت فقط بل بجميع دول العالم، فالأمم المتحدة أنشأت مجموعة العمل المالي وفرضت على دول العالم أن تنضم لها وتفرض وحدة التحريات المالية لمكافحة غسل الأموال، فكل دولة ملزمة بأن ترسل تقريرها لمجموعة العمل المالي، وهي بدورها تقيم الدول على جهودها. وفي حال الدول التي لا تكافح الجريمة بشكل صحيح توضع بالقائمة السوداء».

وكشف الحداد لـ«عكاظ» أن شبكات المشاهير لغسل الأموال موجودة في الخليج باعتراف من الشبكة التي تم القبض عليها بالكويت، وأحد المتهمين الذين تم القبض عليهم إيراني الجنسية قال: «نحن نغسل الأموال بالكويت ونحولها لإحدى الدول الخليجية، ومن ثم نحولها لدول إقليمية»، لافتاً إلى أنه ربما تكون هناك صعوبة في كشفها إلا بقوة الرقابة، وعلى الدول مراقبة كل المبالغ المحصلة من الجرائم، وإذا كان هناك شخص يودع مبلغا كبيرا وراتبه محدود يجب معرفة مصدره، فربما يكتشف أنه من مبالغ تدعم الإرهاب، أو تقف خلفها خلايا إرهابية.

وطالب الحداد بسجن مشاهير السوشال ميديا المتورطين بغسل الأموال حماية لهم، محذراً من أنه إذا لم تتم محاسبتهم فستتم تصفيتهم من الجهات المتورطين معها، لما لديهم من أسرار حول هذا الموضوع.

المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال:

ي. ب

ف. ف

د. ط

م. ب

ح. ب

ع. ع

ف. هـ

ج. ن

م. ر

ش. خ