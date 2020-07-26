قد تبدو نصيحة الرجال بإجراء اختبار الحمل غريبة، إلا أن أطباء أورام بريطانيين يؤكدون أن الاختبار يكشف الإصابة بسرطان الخصية. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، يصيب هذا السرطان بعض الرجال بين 15-35 عاماً. وفي وقت يكشف فيه اختبار الحمل ارتفاع هرمون HCG أو موجه الغدد التناسلية المشيمائية لدى النساء، فإنه يظهر أيضاً زيادته لدى الرجال المصابين بهذا الورم. ورغم أن الاختبار غير مكلف ولا يسبب أي ألم ويتيح اكتشاف المرض مبكراً ما يسهل علاجه، ينصح بعدم الاعتماد عليه كلياً؛ لأنه لا يكشف سوى 50% من الإصابات، ما يتطلب زيارة الطبيب حال الشعور بأي آلام في الجهاز التناسلي.