حذر تقنيون مستخدمي «واتساب» من رسالة احتيالية على شكل فيديو بعنوان مارتينيللي Martinelli، عند فتحها تتسبب في اختراق الهواتف وسرقة البيانات. ووفق صحيفة «ميرور» البريطانية، ظهرت الرسالة على التطبيق منذ عام 2017، وتم تداولها لأول مرة باللغة الإسبانية، قبل أن تنتشر نسختها المترجمة حول العالم، ثم عادت للتداول مجددا، أي أنها تظهر تقريبا كل عامين. بدورهم، أطلق مهندسون بريطانيون تحذيرا لمواطنيهم من فتح هذا النوع من الرسائل ما يعرض هوتفهم لاختراق لا يقبل الإصلاح، وطالبوهم حال تلقي أي من هذه الروابط، خصوصا خدمات WhatsApp Gold، الإبلاغ عنها برسالة إلى Action Fraud، المركز البريطاني لمكافحة الجرائم السيبرانية.