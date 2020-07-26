أعلن مؤسس تطبيق «تليغرام» بافيل دوروف استعداد التطبيق لإضافة خدمة المكالمة عبر الفيديو لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام iOS خلال ساعات. ووفق «RT»، فإنه لاستخدام الميزة الجديدة يتوجب تحديث التطبيق عبر App Store، وبعد ذلك النقر على رمز الإعدادات 10 مرات لفتح قائمة التصحيح، ومن ثم تنشيط وظيفة الميزة التجريبية، مع ضرورة التأكد من أن هذه الخاصية مفتوحة عند المحاور. ويعد «تليغرام» تطبيق التراسل الفوري المجاني ومتعدد المنصات أحد أهم التطبيقات التي تركز على الناحية الأمنية، ويمكن لمستخدميه تبادل الرسائل التي يضمن مهندسو التطبيق أنها تتمتع بتقنية تشفير عالية، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق.