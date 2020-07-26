كشف باحثون في مدرسة الطب بجامعة تكساس في سان أنتونيو «UT Health San Antonio» طريقة تسلل فايروس «كورونا» إلى الخلية.

وأوضح المُعد الرئيسي للدراسة الدكتور يوغش غوبتا أن العلماء حللوا بنية إنزيم «nsp16» الذي ينتجه الفايروس ويستخدمه لتعديل «الحمض النووي الريبوزي المرسال» الخاص به لخداع الخلية ولكي تظنه جزءا من الرمز الخاص بها وليس دخيلا، وفقاً لـ«RT».

وأكد الدكتور غوبتا أن فك شيفرة البنية ثلاثية الأبعاد لـ«nsp16» يمهد الطريق لتصميم الأدوية المضادة لـ«كوفيد-19»، حيث اكتشف الباحثون ثغرة يمكن استهدافها لمنع الإنزيم من مساعدة الفايروس على اختراق الخلية، ما يسمح لجهاز المناعة بالتعرف عليه ومهاجمته.