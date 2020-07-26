يعرف البطيخ الأحمر باحتوائه على كميات كبيرة من المغذيات التي تقدم للجسم فوائد رائعة، لكنه من جهة أخرى قد يشكل خطورة على بعض الأشخاص، لاحتوائه على عناصر معينة تؤثر على صحتهم الجسدية.

ويشتهر البطيخ الأحمر كعنصر غذائي فريد، لاحتوائه على كميات كبيرة من السوائل المدعمة بالمعادن والفيتامينات.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البطيخ الأحمر عنصرا هاما جدا بالنسبة لصحة الجسم ونضارته، وهو صبغة «الليكوبين» التي تحفز إنتاج الكولاجين، وتساهم في حماية البشرة من آثار الأشعة فوق البنفسجية في المواسم الحارة.

وبالرغم من جميع هذه الفوائد الكبيرة والرائعة التي يقدمها، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من مخاطر قد يسببها البطيخ الأحمر لبعض الأشخاص بحسب «tellerreport» وفقا لموقع «سبوتنيك».

أكدت خبيرة التغذية الروسية، الدكتورة سفيتلانا فوس، أن البطيخ الأحمر من المواد الغذائية التي قد تسبب مشكلة لدى الأشخاص الذين لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة فيه.

وشددت الدكتورة على ضرورة ابتعاد الأشخاص الذين يعانون من أمراض محددة عن تناول البطيخ الأحمر، وهذه الأمراض هي الإسهال والتهابات القولون وحصى الكلى وأمراض البروستات.

ونوهت الطبيبة الروسية إلى الفوائد الكبيرة للبطيخ الأحمر للإنسان بشكل عام، مؤكدة على أم الأشخاص الذين لا يعانون من تلك الأمراض يمكنهم تناول كمية جيدة منه لاحتوائه على نسبة 100% من المياه.

ونصحت الخبيرة الروسية بتناول كمية تقدر بحوالي 200 غرام يوميا من البطيخ في موسمه الطبيعي، وتجنبه في الأوقات البعيدة عن فترات الموسم، لأن ذلك يدل على استخدام النترات من أجل تسريع نضوجه والتي من الممكن أن تكون ضارة.