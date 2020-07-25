كشف الممثل المصري حسين فهمي لـ«عكاظ» أن زيارته لآثار مدائن صالح في العلا، أخيرا، أعادت له ذكريات فيلم «البحث عن توت عنخ آمون» الذي يروي قصة اكتشاف المقبرة الفرعونية، مبديا إعجابه الشديد بهذه الآثار التي تعد متحفاً عالميا مفتوحا في الصحراء. واعتبر القصور المنحوتة في جبال المدائن معجزة. متسائلاً: كيف استطاع الإنسان نحتها قبل آلاف السنين دون آلات ومعدات. وأكد فهمي أن ما رآه أرث حضاري نفخر بوجوده في السعودية، فهو وجهة سياحية جاذبة لكل سائح يحلم بقضاء لحظات من عمره في حضن الآثار والطبيعة الساحرة. واختتم قائلا: «يحق للسعودية أن تسوق نفسها كوجهة سياحية رئيسية في العالم».