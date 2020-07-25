طرح المطرب راشد الماجد أحدث أغانيه بعنوان «سلامتك يا أبوفهد»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» (السبت)، من كلمات نهار، وألحان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم. وهي رسالة محبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وتقول كلماتها: «يا سيدي سلمان يا حامي ديار المسلمين.. يابوفهد سلامتك يشفيك رب العالمين.. الشعب كله بالدعاء هم رافعين ايدينهم.. جعلك في عز وصحتين يا سيدي وسالمين.. لا بأس يا قائد بلادك طهور يا أغلى إمام.. تقود شعبك في العلا بالعز دوماً في الأمام.. يا خادم البيتين لك منا عهد طول السنين.. من عاش في حكمك أبد يعيش في أمان وسلام».