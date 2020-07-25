في وقت أكدت فيه وسائل إعلام بريطانية أن كتاب «العثور على الحرية» الذي يتناول حياة الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل سيصدر أغسطس القادم، كشف الزوجان الملكيان أنهما لم يكتبا سطراً بالكتاب ولم يسهما فيه بأية معلومات. ووفق صحيفة «التايمز» البريطانية، قال متحدث باسمهما في بيان (السبت): «لم تحدث لقاءات مع دوق ودوقة ساسكس، ولم يشاركا بالكتاب بأي طريقة». وأضاف: «الكتاب يستند لتجارب المؤلفين كارولين دوراندا وأوميد سكوبي، عضوي الفريق الصحفي الذي يغطي أخبار العائلة المالكة، ويحمل تفاصيل شعور الزوجين بإخفاق المؤسسة الملكية في دعمهما، والمشاحنات التي تعرضا إليها، فيما يعتقد هاري أن أقاربه لا يحبون ميغان».