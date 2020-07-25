رغم أن الوباء يجبرنا على التباعد، إلا أن الطبيبة النفسية الروسية أرينا ليبكينا تحذر من التخلي عن العناق بالكامل لضرورته لحياة بشرية طبيعية. ووفق «سبوتنيك» (السبت)، تقول ليبكينا: «ينمو معنى العناق في نفسك منذ الولادة، وحرمانك منه يؤدي لشعور مؤلم بالوحدة، فهو ليس أحد الاحتياجات فقط، بل يساعدك على البقاء، وبدونه تفقد قوتك وطاقتك وتتنامى في دواخلك الفوضى واللامبالاة.. بدون عناق أنت وحدك في العالم.. ولن تشعر بأهميته إلا حين تحرم منه كفرصة للتعبير عن مشاعرك». واستدركت: «العالم ينصح بالتباعد في زمن كورونا، لذا عانق أفراد أسرتك لما له من أثر إيجابي لا تتوقعه على حالتكم النفسية».