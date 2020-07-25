في جريمة هزت محافظة الدقهلية شمال القاهرة، عثر أهالي مدينة منية النصر على معلم متقاعد (63 عاماً) في منور منزله عاريا، وبه آثار تعذيب شديدة، فيما توفي فور وصوله المستشفى. ووفق وسائل إعلام محلية (السبت)، كشف التحقيق أن المعلم المرسي أحمد كان يستعد لحفل زفافه من زوجة أخرى (الخميس)، إلا أن زوجته الأولى وشقيقها أبرحاه ضربا وعذباه وألقياه من نافذة شقته بالطابق الرابع إلى منور العقار، ما أصابه بنزيف داخلي بالمخ، وشلل في الأطراف السفلية. فيما أكد أشقاء الضحية أن خلافاته مع زوجته دفعته للبحث عن أخرى. وتمكنت الشرطة من القبض على الجانيان وأحالتهما للنيابة.