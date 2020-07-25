يتكاسل البعض عن صعود الدّرج ونزوله، مستسهلا المصعد الكهربائي، ما يحرمه من أهم الرياضات المفيدة. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يؤكد استشاري القلب بمستشفى هامرمسيث في لندن الدكتور بونيت رامراخا إيجابية هذه الرياضة على الصحة الجسدية والنفسية، إذ تحرق الكثير من السّعراتِ الحراريةِ مقارنةً بالمشي، كما أنها تحسن اللياقة البدنية بمجرّد صعود الدّرج ونزوله مرةً أخرى؛ ما يحرك كامل العضلات والعظام، إضافة إلى حماية عضلة القلب من الجلطات، وتقليل السكتات الدماغية، وخفض الإصابة بالسكري والسرطان بسبب تدفق الدم في الجسم وزيادة نشاط الدورة الدموية وتحسن المزاج العام، ناهيك عن فقدان الوزن، وتعزيز قوة ومرونة العضلات.1- حرق المزيد من السعرات مقارنة بالمشي2 تحسن اللياقة البدنية وتقوي العضلات والعظام3 الحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية4 تقليل فرص الإصابة بالسكري والسرطان5 تنشيط الدورة الدموية وتحسين المزاج العام