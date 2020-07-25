مع قرب حلول عيد الأضحى يزداد تناول اللحوم والمشويات تزامناً مع فرحة هذه الأيام التي يكثر فيها الفرد من موائد اللحوم التي تعدها ربات البيوت.

وينصح استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج أفراد المجتمع بعدم الإكثار من تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى، إذ إن ذلك قد يمهد للإصابة بالنقرس الذي يحدث نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم عن الحد الطبيعي، ليبدأ بعدها بالترسب على شكل بلورات في المفاصل، والكلى، وأنسجة الجسم الرخوة، مما يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل، وفي الغالب تبدأ أعراض أولى نوبات النقرس بشكل مفاجئ، كما أنّها قد تحدث في منتصف الليل على شكل ألم شديد جداً في أحد مفاصل الجسم مثل الكاحل، أو الركبة، أو المرفق، أو المعصم، أو الأصابع، ويعتبر المفصل الكبير لإبهام القدم هو أكثر مفاصل الجسم تأثراً بمرض النقرس، كما تظهر أعراض الانتفاخ، والألم عند اللمس، والاحمرار.

ولفت إلى أن هناك أسبابا عديدة وراء ظهور النقرس ولكن زيادة الاملاح وتناول اللحوم بكثرة من أسرع الأسباب، كما تشكل عوامل أخرى لظهوره مثل: السمنة المفرطة، عوامل جينية، بعض الحالات الصحية التي تكون فيها نسبة حمض اليوريك مرتفعة، مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، وأمراض القلب، بعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، مثل: الأدوية المدرة للبول، واللحوم الحمراء، والمحار، وبعض أنواع الأطعمة الغنية بالبروتين التي تزيد من ارتفاع نسبة حمض اليوريك، المشروبات الغازية، إصابات المفاصل، الجفاف، وعدم شرب كمية كافية من السوائل.

وقدم الحاج نصائح للمصابين بالنقرس بهدف تجنب نوباته المتكررة وهي: تجنب تناول بعض الأطعمة لاحتوائها على نسب عالية من حمض «اليوريك» الضار وذلك لتجنب حدوث النوبات وتقليل حدتها، مثل اللحوم وعيش الغراب والمأكولات البحرية والسبانخ والدقيق الأبيض، وبعض البقوليات مثل الفول والعدس وكذلك الأطعمة المقلية، عند حدوث نوبة ينصح بتناول الفواكه والخضروات غير المطهوة لمدة أسبوعين، تجنب الكافيين لأنه يزيد من تكوين حمض اليوريك، الإكثار من تناول المياه، لأنها تعمل على إخراج الحمض الضار من الجسد، تناول الحبوب والمكسرات والألبان ومشتقاتها والزيوت النباتية والخضار والفاكهة، العمل على تقليل الوزن الزائد لتقليل نسبة الحمض الضار في الدم.