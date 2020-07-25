يعكف فريق من العلماء حالياً على فك الشفرات الجينية للخفافيش، أملا في التوصل إلى حلول لوقف نقلها للفايروسات إلى البشر.

وتمكن فريق دولي من الباحثين من فك الشفرات الجينية لست فصائل من الخفافيش، وتوصلوا إلى أن هذه الثدييات تمتلك مناعة استثنائية كانت السر وراء تمكنهم من حمل فايروسات كورونا ونقلها دون أن تظهر عليها أية أعراض للمرض.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، يأمل الباحثون، أن يساعدهم ذلك الاكتشاف في إيجاد حلول للمساعدة في حماية البشر من التأثر بمثل تلك الأوبئة مستقبلاً.

وقالت البروفيسورة في جامعة دبلن إيما تيلنغ، والتي تعمل على مشروع بحثي يستهدف فك الشفرات الجينية لأكثر من 1420 فصيلة من الخفافيش، إن تسلسل الجينوم «الرائع» الذي اكتشفوه يشير إلى أن الخفافيش لديها «أنظمة مناعية فريدة».

وأضافت: «إذا تمكنا من تقليد الاستجابة المناعية للخفافيش ضد الفيروسات، سنكون قد تمكننا من إيجاد العلاج في الطبيعة.. هذه الجينومات هي الأدوات اللازمة لتحديد الحلول الوراثية التي تطورت في الخفافيش والتي يمكن تسخيرها في نهاية المطاف للتخفيف من شيخوخة الإنسان ومرضه».

وبمقارنة جينومات الخفافيش بنحو 42 نوعاً من الثدييات الأخرى، تمكن الباحثون من تحديد الاختلافات الجينية التي تفسر القدرات الفريدة التي تتمتع بها الخفافيش. كما استطاعوا تحديد الجينات المرتبطة بقدرة تلك الحيوانات على تحديد مواقع الكائنات عبر الصدى والتنقل في الظلام الدامس.

ويُعتقد أن فايروسات كوفيد-19 وسارس وميرس وإيبولا وعدداً من الفايروسات الأخرى قد نشأ في الخفافيش ثم انتقل إلى البشر عبر حيوان آخر، لم يعرف بعد.

ويستدل العلماء بحقيقة علمية مفادها أن الفايروسات الالتهابية نفسها لا تسبب الوفاة، وإنما الاستجابة الالتهابية الحادة للجهاز المناعي، للتأكيد على أن فهم كيفية عمل الجهاز المناعي للخفافيش يشكل أملا في تطوير الاستجابة المناعية للبشر والاستفادة من الحصانة الاستثنائية التي تحظى بها تلك الكائنات.