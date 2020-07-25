استيقظ أهالي حي لاروكاد بولاية المسيلة في الجزائر، صباح (الجمعة)، على جريمة قتل بشعة راح ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة.

ووفقا لبوابتي النهار والشروق الجزائرية، فإن الجاني قتل زوجته ووالدها ووالدتها وأخيها، بطلقات سلاح ناري، فيما رجحت مصادر أن الأسباب الأولية تعود لمشكلات أسرية، حيث سلم الجاني نفسه لمصالح الأمن بعد ارتكابه الجريمة.

وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري، أن عون شرطي يعمل بأمن ولاية عنابة انتقل على الساعة 08:45 دقيقة صباحا إلى مدينة المسيلة، حيث يتواجد مقر سكن عائلة زوجته التي ذهبت إليه بعد خلاف عائلي.

وذكر البيان، أن الشرطي أقدم في مسكن والدي الزوجة وفي ظروف لم يتم تحديدها بعد على استخدام سلاحه مصيبا زوجته وأخيها بالإضافة إلى والديها إصابات مميتة، ليسلم نفسه بعد ذلك إلى مصالح أمن الولاية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن التحقيق المفتوح حاليا من طرف النيابة المختصة إقليميا سيحدد الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذه المأساة.