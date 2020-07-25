كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إدارته ضمنت شراء نحو 90% من الاحتياطات العالمية لدواء «رمديسفير» المضاد لفايروس كورونا المستجد.

ووقال في كلمة ألقاها (الجمعة) خلال مراسم توقيع أوامر تهدف لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أن هذا الدواء له تأثير كبير بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن «هناك دراسات مستمرة على أساس يومي لتطوير علاجات واعدة كثيرة».

وتنتج شركة «غيلياد» الأمريكية دواء «ريمديسيفير» الذي تم تطويره أساسا لعلاج الإيبولا، ويبلغ ثمنه لدورة علاج مكونة من ست جرعات 532 دولارا. ويتم حاليا اختبار فعالية ريمديسيفير علاجا لمرض كوفيد 19، وقد نال تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) للعلاج في حالات الطوارئ لأولئك الذين دخلوا المستشفى لمعاناتهم من أعراض شديدة.يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا داخل الولايات المتحدة تجاوز 4 ملايين شخص، بحسب جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية.