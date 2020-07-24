باتت عمليات الحقن المجهري تحقق نسب نجاح كبيرة في حدوث الحمل وإتمامه بالإنجاب. هذا أكده استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم الدكتور أحمد عاصم الملا، وفق موقع «أخبار اليوم» الإلكتروني، وقال الملا، إن إعداد الزوجين قبل الحقن له دور كبير في إنهاء جميع مراحله بنجاح، ما يستوجب على الزوجة الاهتمام بنظام غذائي صحي ومتوازن قبل العملية بشهر، وممارسة رياضة خفيفة وتقليل الوزن الزائد وصولا لدرجة المثالية، ما يساعد على تحقيق أعلى معدلات الخصوبة، والاعتناء بالصحة النفسية، وطرد الأفكار السلبية ما يحفزها على إدارتها نقاط الألم بشكل أفضل، علاوة على تفكيرها الدائم بالأمور المبهجة لـ30 يوما قبل العملية، وتناول كميات كبيرة من الماء، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة البدنية.وتابع الملا: ويمثل الحقن المجهري أهمية للزوج رغم أن الاعتماد عليه لا يتعدى أخذ عينة السائل المنوي التي تعد الأهم في حياته، ما يفرض عليه اعتماد نظام غذائي صحي، والتوقف نهائيا عن التدخين قبل العملية بشهر والنوم لساعات كافية ما يؤثر إيجابا على مستويات هرمون التستوستيرون ومن ثم جودة الحيامن، مشددا على ضرورة تقديم الزوج للدعم والمساندة للزوجة طوال مراحل العملية وحتى ظهور نتيجة اختبار الحمل.