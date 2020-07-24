أطلقت قنوات اقرأ الفضائية بلغاتها الـ3 العربية والإنجليزية والفرنسية تغطيتها الاستثنائية لموسم حج هذا العام 1441هـ، التي تأتي في ظل جائحة كورونا التي ألمت بالعالم.وتحت شعار «عند بيتك المحرم» أضافت اقرأ في خطتها الاعلامية البرامجية والسوشال ميديا شعار التواصل الحكومي (بسلام آمنين)، فيما بدأت التغطية بالفعل من غرة ذي الحجة وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته، ترافقها برامج وتقارير وأفلام وثائقية وتاريخية حصرية جهزتها مكتبة اقرأ الإعلامية بمختلف اللغات.كما تنفرد اقرأ بمجموعة برامج منوعة على الهواء مباشرة من المدينة المنورة، بينها فتاوى الحج للشيخ الدكتور عبدالله المصلح ويوميات الحج وأخباره، وتابع الحج الذي يحكي عن التقنيات المتطورة والمواكبة لحج هذا العام، وتاريخ الحج الذي يحكي قصة توقف الحج والأحداث التي مرت به في الماضي مع تنوع الضيوف المشاركين في هذه التغطية. وتركز التغطيات على جهود الجهات الحكومية والمعنية بخدمة ضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة، بما يتوافق مع تطلعات القيادة الحكيمة التي حرصت على إقامة شعيرة هذا العام رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تحت إجراءات احترازية صارمة واهتمام بالغ بحجاج بيت الله الحرام. وسيشارك في التغطيات عدد من المفتين والمسؤولين من مختلف دول العالم.