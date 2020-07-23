أعلن علماء في إندونيسيا اكتشاف واحد من أكبر القشريات التي تعيش في أعماق البحار، والذي وُصف بصرصور البحر العملاق.

وبحسب موقع «BBC»، ينتمي الكائن الجديد إلى جنس الآيزبود العملاق، الذي يضم كائنات كبيرة الحجم، لها أجسام مسطحة صلبة تشبه قمل الخشب وتعيش في أعماق البحار.

وتم العثور على كائنات الآيزبود العملاقة (أو متماثلة الأرجل اسمها العلمي Bathynomus ) في مضيق سوندا بين جزيرتي جاوا وسومطرا، وكذلك في مياه المحيط الهندي القريبة على عمق يراوح بين 957 و1259 متراً، وحين تصير بالغة يصل طول هذه الكائنات إلى 33 سنتيمترا في المتوسط وتعتبر بذلك «عملاقة». وقد يصل طول أنواع أخرى منها إلى 50 سنتيمتراً إذا ما قيست من الرأس حتى الذيل.

وتقول كبيرة الباحثين في المعهد الإندونيسي للعلوم كوني مارغريثا سيدابالوك: «إن حجمها يعد كبيراً جداً وتعد ثاني أكبر كائن في فئة الآيزوبود».

وقال الفريق البحثي لدورية زوكيز ZooKeys إن هذه تعد المرة الأولى التي يتم فيها العثور على آيزوبود عملاق في أعماق البحار في إندونيسيا، وهي منطقة يندر فيها إجراء أبحاث علمية من هذا النوع.