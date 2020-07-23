أغلقت السلطات الأمريكية مقهيين واقعين في محيط البيت الأبيض اعتاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية الشراء منهما، وذلك بعد تشخيص إصابة موظف فيهما بفايروس «كورونا» المستجد.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية مساء أمس (الأربعاء) بإغلاق المقهيين الواقعين في مبنى مكتب أيزنهاور التنفيذي (Eisenhower Executive Office Building)، ومبنى المكتب التنفيذي الجديد (New Executive Office Building)، ويعمل فيهما موظفون بالإدارة الأمريكية، وفقاً لـ«RT».

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم إدارة الخدمات العامة «GSA» باميلا بينينغتون، إغلاق المقهيين، مشددة في الوقت نفسه على غياب أي خطر ملموس لتسلل الفايروس إلى داخل البيت الأبيض، لأن بروتوكولات صحية مختلفة كانت سارية في المقهيين، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للكمامات والقفازات.

وأكدت المسؤولة أن أفراد الفريق الطبي الخاص بالبيت الأبيض يعملون الآن على متابعة المخالطين للموظف المصاب بغية تقليص خطر استمرار تفشي الوباء.