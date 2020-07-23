كشف الخبير الفلكي سلمان آل رمضان لـ «عكاظ» أن سقوط الأمطار صيفاً وإن كان نادراً لكنه ليس مستحيلاً، فهو بحاجة لرطوبة في طبقات الجو العليا تلتقي مع تبريد كميته كبيرة كي لا يتبخر بفعل الحرارة، وأضاف آل رمضان أنه تاريخياً وبنقل كبار السن كانت هناك أمطار في فصل الصيف، وبين آل رمضان أن الحالة المدارية في بحر العرب ساهمت في الحالة المطرية التي وصلت سلطنة عمان ثم تعمّقت ناحية الأحساء.

وعن الحالة الجوية توقع آل رمضان استمرار درجات الحرارة العالية خلال الأسبوع المقبل لتصل منتصف الأربعينات مع رياح غالباً شرقية وجنوبية شرقية ترفع نسبة الرطوبة.

يذكر أن محافظة الأحساء شهدت عصر أمس (الأربعاء) أمطاراً متوسطة إلى خفيفة رغم وصول درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية.