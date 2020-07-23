أثارت اللبنانية إليسا ضجة واسعة عبر حسابها التويتري، بعدما نشرت صورة تظهر تفوقها عالمياً على نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأمريكية كيم كارداشيان، في عدد المتابعين اليوميين لحسابيها على «أنستغرام» و«تويتر»، لتحتل المركز الثالث بعد باربي، وكريستيانو رونالدو. وأوضحت الصورة وصول عدد متابعيها على «أنستغرام» إلى 16.3 مليون. فيما علقت على الصورة بكلمة: «Oh». يذكر أن إليسا احتفلت قبل يومين بمرور 20 عاماً على مسيرتها الفنية، وكتبت في تغريدة: «‏أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري.. اليوم عم بحتفل بأني صاحبة رأي».