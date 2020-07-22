في واقعة غريبة من نوعها وقع الفنان المصري شريف خير الله، ضحيةً للتحرش الإلكتروني، ما لفت إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الفنانات. ونشر خير الله (الأربعاء) صورة الفتاة المتحرشة على صفحته في «فيسبوك»، وأرفقها بتعليق: «قررت أفضح أمرها.. الست ذي بتتحرش بي». وأضاف: «ولو مابعدتش هافضحها بجد، والله هافضحك بالاسم والمكان كمان ابعدوا عني». وبعد تعرض خير الله لانتقادات بعض معجبيه، اضطر لحذف المنشور، وكتب: «مسحت البوست بتاع الست اللي عملالي مشاكل في بيتي عشان صعبانه عليكم وانا اللي حاصلي مشاكل بسببها غلطان.. حاجه غريبه لو واحده هي اللي بيتحرش بيها راجل كنتم لعنتوني». يذكر أن خير الله، ظهر كضيف شرف في حلقة من مسلسل «النهاية»، بطولة يوسف الشريف، خلال السباق الرمضاني الماضي.