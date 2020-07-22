في خطوة صادمة، قررت شركة قوقل منع أصحاب هواتف «آندرويد» القديمة من ميزة مهمة خلال الفترة القادمة. ووفق «سبوتنيك» كشف تقرير نشره موقع «جي إس إم آرينا» التقني المتخصص أن الشركة ستحجب نظام تشغيل «آندرويد 11» بصورة كاملة عن الهواتف التي تحوي ذاكرة وصول عشوائي «رام» بسعة 2 غيغابايت. ورغم إتاحتها الإصدار التجريبي الأحدث للنظام لعدد كبير من المستخدمين، إلا أنها أكدت عدم توافقه مع هذه الأجهزة، كما قررت إنهاء الدعم تماما عن الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي «رام» بسعة 512 ميغابايت. وتوقع مسؤول التحديث بالشركة أن تسري هذه التغييرات اعتبارا من أول أكتوبر القادم.