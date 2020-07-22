توسعت الحملة التي انطلقت على «انستغرام» بعنوان «الحواجب الملتصقة»، والتي تركز على النساء اللاتي اخترن الإبقاء على حواجبهن الطبيعية، لتحصد أكثر من 92 ألف منشور أخيراً.

وكانت نساء شهيرات على مدى سنوات قد تحدين النظرة للجمال، من أبرزهن الفنانة المكسيكية فريدة كاهلو التي حافظت على حاجبيها الملتصقين، ونجمة بوليوود «كاجول»، وغيرهما من العارضات.

والآن تظهر في العديد من البرامج التعليمية على «يوتيوب» والصور على «انستغرام» وأغلفة المجلات مؤثرات ونجمات يعرضن بفخر حواجبهن الطبيعية.

وبالتخلي عن ملقط الحواجب في سبيل الحصول على حواجب أكثر كثافة، فإن تلك النسوة يقدمن فكرة أكثر شمولاً لمختلف الثقافات في عالم الجمال.

وتصف صحيفة «غارديان» البريطانية النساء في تلك الحركة بأنهن يفككن المعايير المجتمعية للأنوثة، في وقفة تحدٍ ضد صناعة مبنية على معايير الجمال الأوروبية.

وفي سياق ذلك، تنقل الصحيفة عن الأستاذة بجامعة هارفرد افسانة نجمابادي، أن الحواجب الملتصقة كانت مرغوبة للغاية لدى سلالة القاجار، وذلك قبل أن تبدأ معايير الجمال السائدة في تقليد أوروبا خلال الجزء الأخير من القرن العشرين.