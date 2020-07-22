كشفت الفنانة سوسن بدر عدم ممانعتها للارتباط مرة أخرى، ممازحة الجمهور بقولها: «ومنحبش تاني ليه»، إلا أنها وضعت شروطاً لهذا الارتباط.

وذكرت في مقابلة تلفزيونية أن نظرتها للحياة تغيرت بصورة كبيرة نتيجة لتقدمها في العمر والخبرة التي اكتسبتها، لذلك فإن ما سيحكمها في الاختيار القادم - إن وجد - هو عقلها، وستبحث عن متطلبات في هذا الشخص لم تبحث عنها من قبل.

وأشارت إلى أن من ضمن هذه المتطلبات أن يكون هناك توافق في الطباع والعادات، لأن الود والاحترام والرغبة في حياة مشتركة أهم وأفضل وأجمل من الحب، وهو ما تبحث عنه.

يذكر أن سوسن بدر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسمر مرسي، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.