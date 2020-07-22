حذر تقنيون من عملية احتيال وقرصنة تستهدف حسابات مستخدمي هواتف «آيفون»، مؤكدين أنها الأخطر على الإطلاق لصعوبة اكتشافها. وتنطوي عملية الاحتيال على إرسال رسالة نصية للمستخدم، تبدو كأنها من «أبل»، وتنص على: «تم تعليق حسابك، ولإعادة تشغيله عليك تأكيد بياناتك». ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، يظهر رابط مع الرسالة يبدو لموقع «أبل»، لكنه في الحقيقة يوجه المستخدم إلى موقع احتيال روسي، صمم كنسخة مثالية من شاشة تسجيل الدخول الخاصة بـ«أبل» لسرقة اسم المستخدم وكلمة المرور، فيما يعرف بالتصيد الاحتيالي لجذب الضحايا المطمئنين، ما يستوجب عدم النقر على أي رابط وحذفه فوراً مع ضرورة تغيير «الباسوورد».