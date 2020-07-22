ضمن فعاليات وأنشطة موسم صيف السعودية «تنفّس»، تطلق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية KEAC بالتعاون مع وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، فعالية «تنفس التركواز» التي تتيح لزائريها اكتشاف شواطئها البكر ومسطحاتها الخضراء، وذلك اعتباراً من غد (الخميس) وحتى 30 سبتمبر القادم. إذ جهزت المدينة العديد من الأنشطة والفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة، لتلبية متطلبات وتطلعات زوار وسكان السعودية من مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الباحثين عن الاسترخاء والاستجمام على ضفاف البحر الأحمر. وتوفر المدينة خيارات سياحية وترفيهية متنوعة موزعة على مرافق داخلية عدة تناسب جميع أفراد العائلة والفئات العمرية المختلفة، وتشمل: منطقتي ممشى الشاطئ والمارينا ذات الجلسات العائلية الخارجية ذات الإطلالات المباشرة على البحر، علاوة على منطقة مركز المعارض والمؤتمرات Bay-X والتي تنظم فيها مهرجانات وعروض موسيقية وسباقات ترفيهية، ومجموعة مختارة من «الفود ترك»، وصالات سينما رباعية الأبعاد (كي-ماكس)، إضافة إلى حلبة جمان كارتنج وغيرها. ناهيك عن منطقة منتجع «لاجونا إسكيب» التي تنظم مسابقات منوعة لركوب الدراجات النارية الرباعية، وأنشطة بحرية كالسباحة والدبابات البحرية «الجت سكي» على شاطئ «يام» والألعاب المائية العائمة (أكوا فن)، ومنطقة نادي اليخوت والرياضات البحرية «البيلسان مارينا» والتي تضمن رحلات مميزة للغوص وصيد الأسماك، فيما تقدم المدينة العديد من البرامج والباقات التي تشمل السكن بتجارب غير مسبوقة للزائرين.