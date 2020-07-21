قررت مجموعة الترفيه الأمريكية «والت ديزني» الانضمام إلى قائمة الشركات المقاطعة لـ«فيسبوك». ووفق صحيفة «وول ستريت جورنال» (الثلاثاء)، علقت ديزني إعلاناتها على الموقع الأزرق، ومنعت بث إعلانات خدمة الفيديو عبر الإنترنت «هولو» على «أنستقرام» المملوك لشركة فيسبوك.​كما أوقفت ديزني بث إعلانات خدمة «ديزني بلس» للبث المباشر عبر الإنترنت على موقع فيسبوك، رغم أنها كانت تبث إعلانات هذه الخدمة بشكل منتظم على المنصة منذ بداية العام الحالي. وبحسب تقديرات شركة باثماتيكس للأبحاث، أنفقت ديزني نحو 210 ملايين دولار على إعلانات ديزني بلس على فيسبوك في الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي.وكانت والت ديزني ثاني أكبر معلن على فيسبوك في الولايات المتحدة بعد شركة مستلزمات تجديد المنازل هوم ديبوت. فيما تأتي هذه الخطوة في إطار حركة دولية تحت شعار «أوقفوا الترويج للكراهية جرياً وراء الربح»، والتي تتهم فيسبوك بإساءة التعامل مع المحتوى الذي يحرض على الكراهية والعنصرية حرصاً على جذب المزيد من المستخدمين.