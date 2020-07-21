فجّرت عزيزة كساب زوجة الفنان المصري المنتصر بالله مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أكدت في تصريحات تلفزيونية مساء (الإثنين) أن زوجها لا يعلم بوفاة كل من رجاء الجداوي وفاروق الفيشاوي وجورج سيدهم، نظرا لظروفه الصحية غير المستقرة، والتزامه المنزل منذ شهور بسبب تفشي فايروس كورونا، ما غيبه عن حضور عزائهم وجنازاتهم.وأضافت كساب أن حركة المنتصر بالله بسيطة ويقضي أغلب وقته نائما، وتابعت: «طبعا هو نفسيا متأثر بسبب قعدة البيت لأنه مكانش بيقعد وكانت حياته كلها حركة ونشاط وشغل، لكن بنشكر ربنا على استقرار حالته». وأردفت: «هو يتابع التلفزيون والفضائيات وخاصة برنامج «الحكاية» لعمرو أديب وبرنامج وائل الإبراشي»، مؤكدة أنها حرصت على ألا يشاهد الحلقة التي تحدث فيها أديب عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، حتى لا يعرف هذا الخبر الحزين. مشيرة إلى أنها «دايما بخبي عنه الأخبار السيئة علشان حالته ما تتأثرش ولحد دلوقت ميعرفش بوفاة فاروق الفيشاوي لأنه كان صديق عمره، ولا الجداوي التي كانت دائمة السؤال عليه، كما لا يعلم بوفاة جورج سيدهم».يذكر أن المنتصر بالله أصيب بجلطة في المخ عام 2008 أبعدته عن الفن لمدة عامين، وعندما تحسن تحامل على نفسه لتقديم بعض الأعمال التي لا تتطلب مجهودا مثل المسلسلات الإذاعية، وشارك كضيف شرف في مشهد أو حلقة ببعض الأعمال، فظهر في المسلسل التلفزيوني راجل وست ستات، والإذاعي عوام على بر الهوى ولكنه لم يستمر طويلا لتأثير المرض عليه، وابتعد من جديد عن الساحة الفنية.