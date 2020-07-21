حذرت منظمة الصحة العالمية WHO من خروج فايروس «إيبولا» عن السيطرة في الكونغو، مؤكدة ارتفاع الإصابات بسبب إقامة الجنازات في البلاد. وقال مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة «مايك رايان»، في مؤتمر صحفي (الإثنين) إن عدد الإصابات بإيبولا غرباً ارتفع إلى 60 حالة، مشددا على أن إقامة الجنازات أمر يبعث على القلق فيما يتعلق بانتشار المرض. وأوضح «رايان»، خلال إفادة افتراضية من مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أنه جرى رصد 3 حالات أخرى مطلع الأسبوع الحالي، ليصل الإجمالي إلى 56 إصابة مؤكدة، مع 4 حالات مشتبه بها في التفشي الذي أعلن عنه الشهر الماضي في الإقليم الاستوائي في البلاد.وصرح مسؤول المنظمة العالمية أن المرض نشط وليس تحت السيطرة، مشيرا إلى أن طقوس الدفن تهدد باستمرار الإصابات، ووفق RT، أُعلن عن التفشي الجديد لفايروس «إيبولا» في الكونغو يوم 1 يونيو الماضي، وهو التفشي الـ11 منذ عام 1976. وسبق أن وجهت المنظمة نحو 70 خبيرا إليها لردع انتشار الفايروس، بعد أن أكدت في مايو الماضي الانتصار على التفشي الـ10.