زعم علماء جامعة نوفوسيبيرسك في سيبيريا تطويرهم تقنية فريدة من نوعها، تدمر مسببات الأمراض الفايروسية ومن ضمنها «كوفيد-19» في غضون 40 ثانية. ووفق «سبوتنيك» قال العلماء لقناة «زفيزدا» الروسية (الثلاثاء): «تمكنا عبر تعريض جسم المريض للعلاج الديناميكي الضوئي باستخدام تدفق طاقة ليزر منخفض الطاقة وكميات قليلة جدا من المحسسات الضوئية الطبية، ليس فقط من تعطيل النشاط الفايروسي للمجموعة التاجية، ولكن أثبتت التجربة بنسبة نجاح 100% أنها تعالج المصابين بأعراض شديدة لمرض (كوفيد19) و(سارس كوفيد-2)»، كما أكد فريق العلماء أن هذا النوع من العلاج يتم استخدامه حاليا في القضاء على العديد من أنواع السرطانات العدوانية.