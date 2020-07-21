أعلن نقيب المهن الموسيقية المصرية المطرب هاني شاكر خوضه تجربة جديدة بإحياء أول حفلة «أون لاين» دون جمهور غداً (الخميس) ضمن حفلات الصيف، التي تواصل منصة «شاهد» تقديمها منذ بدء أزمة فايروس كورونا. وكتب شاكر على حسابه في «تويتر»: «انتظروني في أولى حفلاتي أون لاين الخميس 23 يوليو الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية 9 بتوقيت مصر.. الحفلة لايف على شاهد vip». وتأتي الحفلة ضمن مبادرة «مكملين معاكم» برعاية هيئة الترفيه السعودية، ومجموعة mbc، وروتانا، التي شارك فيها عدد من المطربين أبرزهم محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، ونجوى كرم. يذكر أن شاكر طرح أخيرا أغنية «هتعدي» مصورة لبث التفاؤل بزمن الجائحة.