تعمل سلسلة مطاعم «بروست» شهيرة على إنتاج قطع الدجاج بواسطة الطباعة 3D، وبدأت بالفعل بالتعاون مع شركة روسية لإنتاج قطع الدجاج في مختبراتها. ووفق صحيفة «ذي صن» البريطانية (الثلاثاء)، أعلنت السلسلة عن «لحم المستقبل» وتخطط للحصول على منتج جاهز للاختبار بنهاية 2020. وقالت الشركة إن هذه الخطوة تكرس مفهومها المبتكر لمطعم مستقبلي عبر تطوير تقنية لإنشاء لحوم من خلايا الدجاج، لتصل إلى نمط حياة صحي يتماشى مع زيادة الطلب على بدائل اللحوم التقليدية وبطرق أكثر صداقة للبيئة، ما يخفض نصف استهلاك الطاقة، ويقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 100 مرة مقارنة بإنتاج اللحوم التقليدي المعتمد على المزارع.