ألقت قوات أمن الجرائم الإلكترونية في الكويت القبض على إيراني نشر مقاطع مخلة بالآداب عبر «سناب شات»، ووفق صحيفة «الرأي» الكويتية (الإثنين)، تستعد السلطات لترحيله من البلاد، فيما أكد متداولون أن المقصود «شهاب» أحد مشاهير التواصل الاجتماعي والملقب بـ«ملح إنستغرام». وقال مصدر أمني: «بعد تداول مقطع مخل رصدنا الإيراني (ش. م. غ) وتم الإيقاع به وأحيل للتحقيق، وتقرر احتجازه تمهيداً لإبعاده عن البلاد للصالح العام»، دون أن تكشف الاسم صراحة. وتناقل متداولون كويتيون اسم شهير التواصل الإيراني شهاب، مشيدين بخطوة وزارة الداخلية، لاسيما أنهم طالبوا سابقاً بالتدخل لوقف سلوكياته ومحاسبته جراء المقاطع المخلة وتشبهه بالنساء.