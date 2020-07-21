قضت محكمة التمييز في الكويت (الإثنين) بإعدام كويتي قتل زوجته السعودية الحامل في الجهراء قبل 3 سنوات، بسبب خلافات شخصية، وفق حساب «أمن ومحاكم» الكويتي. وتعود القضية إلى عام 2017، حين أقدم الكويتي (31 عاماً) على خنق زوجته السعودية (25 عاماً)، قبل أن يسلم نفسه للسلطات. وذكر مصدر أمنى آنذاك، أن المواطن اعترف بجريمته، وبعد الانتقال لموقع الحادثة تم نقل الزوجة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة. وأضاف: «أحالت الشرطة المواطن للنيابة لاستكمال الإجراءات، والتعرف على دوافع الجريمة، فيما كشفت التحقيقات حينها أن المواطن كان تحت تأثير المخدرات أثناء ارتكابه الجريمة».